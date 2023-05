Napoli-Sampdoria: Biglietti e Prezzi

Napoli vs Sampdoria , in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli:

i relativi biglietti saranno messi in vendita a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023. In attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella regione Liguria, salvo i possessori di fidelity card della SSC Napoli. A l termine della partita, avranno luogo la cerimonia di premiazione della squadra per la conquista del Campionato Italiano Serie A Tim 2022/2023 oltre ad un evento di intrattenimento e celebrazione. Al fine di consentire a tutto il pubblico la migliore visione della premiazione e del successivo evento, il Club provvederà ad installare, lungo la pista d’atletica di pertinenza del campo da giuoco, alcuni maxischermi. Il Club avverte i Tifosi che intendano acquistare i biglietti per la partita, che la installazione dei maxischermi avrà luogo prima dell'inizio della disputa della gara. E che, pertanto, la visibilità del campo e delle fasi di gioco , in particolar modo dai settori dell'anello inferiore dello stadio, potrà risultare sensibilmente limitata. In considerazione di quanto sopra precisato e tenuto conto che, in ogni caso, la partita sarà integralmente trasmessa sui maxischermi sopraindicati, si richiama l’attenzione sui prezzi di acquisto dei tagliandi validi per i settori inferiori dello Stadio, nella cui determinazione si è tenuto conto della sensibile limitazione della abituale visibilità. Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 150;

Tribuna Nisida € 100;

Distinti superiori € 70;

Curve superiori € 35;

Curve inferiori € 5.

(N.d.r.: manca l'indicazione degli altri settori inferiori, nei Distinti e nelle Tribune...).

A cura di Alessandro Cardito