Napoli, De Laurentiis: "Otto maxischermi al Maradona. Abbiamo vinto lo Scudetto dell'onestà"

Dopo la riunione del Comitato per la Sicurezza a Napoli per discutere di eventuali misure per Udinese-Napoli, gara che potrebbe consegnare lo Sucdetto agli azzurri, hanno parlato in conferenza stampa il Prefetto, Claudio Palomba, il sindaco, Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Almerina Bove, capo di Gabinetto della Regione Campania. Ecco le loro parole:

Claudio Palomba, Prefetto di Napoli:

"L'insediamento del comitato del centro soccorsi è stato molto utile perchè seguivamo passo dopo passo tutto in modo da poter intervenire. Ci avevano segnalato alcune criticità a Campi Flegrei e Montestanto. L'esperimento di domenica è stato estremamente utile. Vedere i napoletani che camminavano per la città fa onore ai napoletani. Ho sentito poco fa che ci sarà un comitato anche a Udine, al momento la gara è alle 20.45 di giovedì. Ci sarà anche un maxi-schermo al Maradona per seguire la gara. La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la festa scudetto, poi rinviata, sarà riproposta già da domani sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Identico provvedimento scatterebbe poi giovedì, giorno di Udinese-Napoli".

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli:

"L'idea è avere un dispositivo molto flessibile in modo da coniugare la festa con altre esigenze. Il dispositivo di chiusura traffico veicolare sarà alle 21 di mercoledì con un dispositivo mobile nel caso in cui non si fosse la necessità verrà disattivato. Giovedì c'è un evento allo stadio, ADL insieme al Comune ha voluto che la gara di Udine potesse essere vista al Maradona per aggregarsi ancora di più quindi gestiremo il dispositivo di quella giornata come se si giocasse una vera e propria gara. Stiamo lavorando per garantire mezzi di trasporto fino alle 2".

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli:

"Mi unisco al ringraziamenti al popolo napoletano che ha dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo, purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Mi è venuto in mente, vista sempre la limitazione per il settore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita ad una implementazione dei due schermi presenti al Maradona con altri 8 schermi con 2 per ogni settore. Abbiamo isitutito prezzo simbolico di 5 euro, le vendite stanno iniziando fino alle 18 per gli abbonati ma poi sarà vendita libera. Mi scuso con abbonati ma il tempo stringe. E' chiaro che dedotti i costi, il risultato economico verrà dato in beneficenza. Quella mini festa in programma domenica scorsa verrà riproposta con Napoli-Fiorentina. Il mio entusiasmo è immenso, dopo aver sentito delle stupidate come ADL non vuole vincere lo Scudetto. A maggio, sorprendendo tutti, dissi che speravo di vincere lo scudetto. L'entusiasmo è totale, ma l'entusiasmo è nel vedere la gioia che rappresenta per tutti quanti voi.