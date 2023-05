Leotta: "Amore Senza Fine..."

Diletta Leotta , presentatrice di Dazn :

"Quando ero a Napoli, durante la sfida con la Salernitana, ho pensato: peccato che mia figlia non sia già qui con me a vedersi lo spettacolo. Mi sarebbe piaciuto farle vedere i colori, l’amore, l’entusiasmo di una città”.

Lo scudetto del Napoli?

“Uno striscione visto al Maradona durante la partita con la Salernitana. C’era scritto "amore senza fine". Nel senso di amore incondizionato, passionale, in cambio di nulla. Solo amore, ecco. Mi ha fatto pensare molto. Viverlo in città è stato fantastico, un festeggiare continuo. È stata la prima volta in cui la città ha bypassato la scaramanzia. La festa è iniziata diversi mesi fa. Mi ha emozionato vedere la gioia negli occhi della gente, soprattutto di Decibel Bellini, lo speaker dello stadio. Unico. Contro la Fiorentina è stata una giornata da cinema”.

L’intervista a Spalletti?

“Le lacrime per il fratello? Si è lasciato andare e ha fatto bene. In fondo, questo scudetto se l’è meritato dopo anni di grande calcio. È una persona unica. Ho avuto la fortuna di intervistarlo in estate nella sua tenuta in Toscana. Ricordo che mi disse di essere arrivato a Napoli per creare nuovi leader. E alla fine ci è riuscito. Nessuno ha meritato questo titolo più di lui”.

A cura di Alessandro Cardito