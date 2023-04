Clamoroso al Maradona! Il Milan umilia la capolista. Napoli sconfitto per 0-4

Il Milan si impone con un sonoro 4-0 al Maradona. Decidono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leao

Clamoroso al Maradona, il Milan umilia il Napoli e ferma la capolista con una prestazione perfetta e strepitosa. Gli uomini di Pioli salgono al terzo posto in classifica, davanti a Inter e Roma. Uno scatenato Brahim Diaz prima serve Leao per il gol del vantaggio e poi raddoppia. Nella ripresa ancora Leao trova la doppietta personale, la chiude Saelemaekers con un’azione irresistibile. Adesso Napoli e Milan si ritroveranno contro anche in Champions, nella doppia sfida del 12 e del 18 aprile.

Per la squadra di Spalletti terza sconfitta in campionato dopo quelle contro Inter e Lazio, ma mantiene un rassicurante +16 sui biancocelesti secondi





NAPOLI - MILAN 0-4: TABELLINO





NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (dal 81’ Juan Jesus), Mário Rui; Anguissa, Lobotka (dal 68’ Elmas), Zieliński (dal 68’ Ndombele); Politano (dal 68’ Lozano), Simeone (dal 77’ Raspadori), Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Østigård; Demme, Gaetano, Zedadka, Zerbin. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 83’ De Ketelaere), Tonali; Brahim Díaz (dal 57’ Saelemaekers), Krunić (dal 83’ Bakayoko), Leão (dal 74’ Rebic); Giroud (dal 74’ Origi). A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere. All. Pioli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Note: Ammoniti: 35’ Giroud, 40’ Lobotka, 63’ Krunic. Recupero tempo: 4’ 1T, 2’ 2T.