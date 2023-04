Barbano: "Il successo deve essere della comunità..."

Alla trasmissione radiofonica 'Un Calcio alla Radio', Alessandro Barbano , condirettore del Corriere dello Sport :

"Pugno duro contro i gruppi organizzati? Si possono stabilire contatti e dialogare. Senza usare pugni di ferro. Che ce ne sono già. Quello che si deve impedire, è che lo stadio diventi zona franca di delinquenti. Credo ci sia stata un po’ di polemica. Data dalla scelta del Presidente, un po' esagerata e non compresa, di aumentare i prezzi. Tutte queste circostanze, hanno creato un clima che non giova a nessuno. De Laurentiis non è un uomo di grande capacità comunicativa. Il successo non diventa egemonia. Ma deve essere della comunità".

Questa di Alessandro Barbano, è una delle migliori considerazioni che abbia letto finora. La comunità Napoli, anche nel resto del mondo, ha notevolmente contribuito a rendere forte il proprio Club di Calcio. Che ha, nel tempo, espresso esemplari criteri di gestione aziendale "bancaria" (Unicredit?), davvero innovativi...

A cura di Alessandro Cardito