Aspettando Lecce-Napoli con alcuni doppi ex

Lo scorso 28 gennaio vi abbiamo racontato anche di Aldo Nardin, vice di Pietro Carmignani nella stagione 1972-'73: successivamente giocò quattro stagioni nel Lecce e nel Salento fu compagno di squadra di Antonio La Palma (quattro annate a 'Citta nuova' e quello scudetto sfiorato nel 1975). Due campionati con i giallorossi pugliesi per il 'Baronetto di Posillipo' Improta, dove ebbe come allenatore anche Gianni Di Marzio (nel '78 traghettò il 'Ciuccio' alla finale di Coppa Italia). L'altra sera nella diretta di Terzo Tempo Napoli è intervenuto Luciano Marangon, che in riva al Golfo venne allenato da Rino Marchesi: per il primo tecnico italiano di Maradona il Lecce è stato l'ultimo club. Nel Napoli 1980-'81 vi erano Antonio Capone e Raimondo Marino, i quali vestiranno anche la maglia dei giallorossi salentini. Tre campionati in Puglia per Antonio Carannante, dove ha giocato con Roberto Amodio (aveva indossato la casacca partenopea per un biennio). Dopo il 'Ciuccio', nel '91 Albertino Bigon andò ad allenare il Lecce. Tra gli altri doppi ex in panchina Gianpiero Ventura, Gigi De Canio, Edy Reja. Hanno indossato la casacca del Lecce e quella del Napoli anche David Sessa, Massimo Oddo, Francesco Moriero, Erminio Rullo, Antonio Rosati, Mariano Bogliacino.

P.S. E non abbiamo dimenticato Marco Baroni...