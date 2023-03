Sosa: "Osimhen è il futuro del calcio, il segreto del Napoli è la programmazione"

Roberto Carlos Sosa, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a Sportitalia durante il format in onda ogni giovedi, queste le sue parole:





Giudizio sull’esordio di Retegui?



“In Argentina ha fatto sei gol in otto giornate. Dieci giorni fa era nel quartiere Arsenal di Sarandí che conta soltanto mille tifosi. È passato ai sessantamila del Maradona, disimpegnandosi con due gol in altrettante partite. Cosa potremmo pretendere di più da questo ragazzo? Che parli anche italiano dopo soltanto una settimana? I problemi del calcio italiano sono altri, e per fortuna c’è il Napoli che, ripeto, potrà aprire un ciclo”.



Meret non è così inferiore a Maignan?



“Sono due portieri che hanno dimostrato di essere all’altezza. Il francese è un top player già affermato, e Meret è sulla strada giusta. Nonostante non sia ancora gradito a qualcuno, Il friulano sta svolgendo una grande stagione, riuscendo a disimpegnarsi e farsi trovare pronto quand’anche la squadra subisca molto poco”.



Osimhen attaccante che gode anche di un bagaglio tecnico importante?



“Per giocare in Serie A è fondamentale. Faccio fatica a dire che Osimhen non sia bravo tecnicamente. Mi viene in mente il gol dell’andata contro la Roma, senza la tecnica sarebbe impossibile. Il nigeriano è il futuro del calcio, vincerà tanti titoli. È ai livelli di Haaland”.



Kvaratkshelia e Leao le giovani stelle di questo campionato?



“Sono due giocatori straordinari. Tuttavia, è la qualità del gioco a determinare gran parte dell’espressione dei talenti. Non so, infatti, se a parti inverse assisteremmo alle stesse prestazioni. Leao è molto veloce, e forte fisicamente. Quando butta la palla in avanti sembra irraggiungibile. Kvaratskhelia, invece, è molto veloce nello stretto. Il georgiano riesce a saltare diversi uomini, conservando la capacità di calciare nel momento giusto, sintomo di lucidità e velocità di pensiero”.



Il Milan ed il Napoli si risparmieranno domenica in vista della sfida europea?



“Non credo, vincere domenica può garantire un vantaggio psicologico nel doppio confronto di Champions. Inoltre, i rossoneri rischiano di essere scavalcati dall’Atalanta e di vedersi staccare da lazio ed Inter”.



Come mai il Napoli riesce a mantenere un tetto ingaggi così basso?



“Il segreto del Napoli è la programmazione. La società sa mantenere tutti con i piedi per terra, ed avvalersi delle qualità di un direttore capace come Giuntoli”.