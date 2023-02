Venerato: "Kvara vuole restare a Napoli, su Meret, Osimhen, Zielinski e Lozano.."

A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Ciro Venerato, giornalista Rai, di seguito le sue parole:





Offerta dall’America per l’acquisizione del Napoli?

“La notizia mi è arrivata due settimane fa, direttamente dal mondo bancario. Ho deciso, poi, di diffondere la notizia soltanto quando confermata da ulteriori riscontri. La multinazionale americana ha fatto una offerta importantissima, che si aggira attorno al miliardo e duecento milioni. De Laurentiis, però, ritiene ancora bassa l’offerta. Per ora, dunque, non ci sono ancora i presupposti per chiudere l’operazione. Tuttavia, non escludo sviluppi. E’ una vicenda che dimostra come il Napoli faccia gola a molti investitori, in quanto società senza debiti e proprietaria di cartellini che hanno incrementato esponenzialmente il loro valore. Anche il pubblico vanta la sua importanza, ed ha aiutato a rafforzare il brand. Come il Napoli, anche la Juventus è un club di cui si parla monto nel mondo finanziario, in quanto società che desta interesse e che potrebbe essere ceduta nei prossimi anni. Personalmente, ritengo che il presidente voglia proseguire il proprio percorso con il Napoli, a meno di eccezionali ed irrinunciabili offerte. In caso di promozione del Bari, inoltre, De Laurentiis non si farà trovare impreparato, potendo decidere di cedere proprio il club pugliese”.

Kvaratskhelia prossimo ad essere blindato dalla società?

“Il ragazzo intende proseguire la sua avventura in azzurro. La società prolungherà il contratto del georgiano di un ulteriore anno. La base fissa sarà di due milioni e mezzo, ma sono previsti svariati bonus legati al rendimento di squadra e del calciatore”.

Altre questioni rinnovi in casa Napoli?

“Ad oggi c’è uno stallo con gli agenti di Zielinski e Lozano. Il Napoli ha ribadito di voler rivedere la parte economica, al fine di ridurne i costi e rientrare così nel nuovo corso già avviato lo scorso anno. Difatti, uno sforzo in tal senso verrebbe fatto soltanto per Osimhen. La contrattazione con i due calciatori verrà riaperta in primavera, e potrebbe evolversi tanto in un buon esito quanto in un addio. Ribadisco la distanza che si registra al momento tra le parti, anche se il successo in campionato potrebbe garantire risorse fondamentali alla società azzurra”.

In caso di scudetto, Osimhen potrebbe rinnovare?

“Il Napoli ha fatto sapere che per il nigeriano è disposto ad andare oltre i parametri imposti sul tetto ingaggi. Bisognerà, però, vedere se giungeranno le cosiddette offerte irrinunciabili. L’asta, ormai, è già cominciata, e non soltanto in Premier, United su tutti. Il Psg potrebbe, infatti, essere un club interessato alla punta azzurra, in tal caso bisognerà attendere anche l’evoluzione della guida tecnica. È tutto aperto, bisognerà aspettare il termine della stagione per ulteriori sviluppi”.

Quale sarà il futuro tra i pali del Napoli?

“Il Napoli vorrebbe proseguire con Meret, ed in tal senso bisognerà sedersi al tavolo della trattativa ed attenderne gli sviluppi. Ci sono alcuni club della Premier che tuttavia hanno registrato un interesse per il friulano, Tottenham su tutti. In caso di una separazione, che Spalletti e società non auspicano, gli azzurri virerebbero su Vicario. Questo aiuta a comprendere come il mercato del Napoli non cambierebbe nemmeno in caso di scudetto. La dirigenza andrebbe sempre su determinati profili, con una base di costo piuttosto contenuta. I contratti che si propongono i calciatori, infatti, sono sempre della durata di 4-5 anni, e ciò non consente di potersi legare a giocatori con un ingaggio già elevato. Per questo, mi sento di escludere l’interesse su Vlahovic, ma anche su Adama Traorè”.

Dunque, si esclude l’approdo di Traorè in azzurro?

“Ad oggi escludo l’arrivo di Adama. Credo che il Napoli lavorerà sempre su quel ruolo, ma preferendogli profili con un costo più accessibile. Il problema sussiste sempre sull’ingaggio, poiché la società ha la forza di investire sui cartellini. Giuntoli ha già mostrato di saper scovare talenti, quand’anche meno conosciuti. La sessione di questa estate ci dimostra le qualità del dirigente azzurro”.

Bastoni e Chalanoglu in procinto di rinnovare?

“Ci sono ottime possibilità che il rinnovo si completi. Le interlocuzioni con l’agente sono state proficue, e credo che l’Inter potrà a breve annunciarne il buon esito. La base è di quattro milioni e mezzo, bonus esclusi. Dunque, Bastoni continuerà la sua storia in nerazzurro. Anche Chalanoglu proseguirà la sua avventura a Milano, sponda Inter. In tal caso si partirà da una base di sei milioni e mezzo”.

Novità sul rinnovo di Leao?

“Ogni giorno potrebbe essere quello buono, sia per l’addio che per il rinnovo. Il giocatore ha più volte espresso la volontà di rimanere in rossonero. AI fatti, però, si fatica a concretizzare. Vi sono due principali ostacoli. Il primo è rappresentato dalla penale da riconoscere allo Sporting, che si aggira intorno ai sedici milioni e mezzo, a cui andrebbero poi aggiunte le tasse in caso di pagamento gestito dalla società rossonera. L’ulteriore problematica è rappresentata dalla clausola, che il giocatore vorrebbe ridurre. Il procuratore del portoghese ha offerto il ragazzo a vari top club europei, tra cui Psg, Newcastle, United e City. La base d’asta sarà di novanta milioni, poiché il club non vorrà farsi trovare impreparato”.

Il Milan si muoverà per un rinforzo in attacco?

“Il Milan credo abbia la necessità di muoversi in attacco, Origi ha deluso e l’età avanza per Ibrahimovic. Ci sono dei profili che interessano al club rossonero, tra questi Okafor, Balogun e Kolo Muani. Vi svelo che proprio il secondo era un affare già chiuso dal Milan questa estate. Lo stesso Kolo Muani, tuttavia, rifiutò il trasferimento, con il timore di non giocare quanto auspicato, vista la folta concorrenza”.

Il futuro di Mou sarà legato ai giallorossi?

“Credo che in tarda primavera ci saranno colloqui importanti, in cui il portoghese capirà se il club potrà permettergli di lottare per lo scudetto. Diversamente, suppongo che Mourinho saluterà. E’ una vicenda in evoluzione, di cui dovremo attendere gli sviluppi”.

Futuro di Allegri?

“Molto dipende dall’evoluzione delle vicende giudiziarie. Se la Juventus non dovesse partecipare alle competizione internazionali, o addirittura finire in Serie B, non credo che Allegri possa proseguire la sua avventura in bianconero. La società potrebbe, in tal caso, essere costretta a cedere qualche pezzo pregiato, e sicuramente non potrebbe fornire l’allenatore di quelle risorse necessarie alle ambizioni e caratteristiche del tecnico livornese. Se non ci fossero particolari ripercussioni, invece, Max continuerà con la Vecchia Signora”.