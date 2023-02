A COVERCIANO STUDIANO COME BATTERE IL NAPOLI DI SPALLETTI

LA LEZIONE A COVERCIANO





Una squadra oggetto di studio ieri nella prima giornata del nuovo corso allenatori Uefa A che si è svolto a Coverciano: uno dei temi trattati dai relatori tra i quali Renzo Ulivieri, il presidente dell’associazione italiana allenatori e Mario Beretta, che ha allenato in passato diverse squadre tra cui Parma, Torino, Lecce e Brescia, è stato come giocare e cosa si può fare contrò il Napoli di Spalletti. Un argomento di studio trattato insieme ai corsisti nell’aula magna del centro tecnico federale tra i quali Simone Bonomi, il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca (due tecnici che facevano parte dello staff di Sarri negli anni di Napoli) Floccari, l’ex attaccante della Lazio, e Magnanelli, l’ex capitano del Sassuolo. Il Napoli di Spalletti che sta dominando in Italia e sta brillando in Champions con un calcio spettacolare (con 58 reti gli azzurri hanno di gran lunga il migliore attacco della serie A) e con una difesa solidissima (con 15 gol al passivo il Napoli ha la migliore difesa.

Fonte: il Mattino